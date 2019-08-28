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حبس متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:45 م
حبس متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس "ياسر.ف"، و"آلاء. ي"  15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة،  بتهمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتمويل الجماعة الإرهابية. 
 
 كما أسندت النيابة إليهما عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 
 

حبس متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

امن الدولة

نيابة أمن الدولة

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