حبس عاطلين متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه والاتجار فى الهيروين بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بالتحقيق فى حبس عاطلين متهمين فى عدة جرائم سرقات بالإكراه وتجارة مواد مخدرة فى أوسيم، وذلك بعد ضبطهما وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، وهاتف محمول مبلغ بسرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، أن المتهمين "أشرف.ي" 27 سنة عاطل، سابق اتهامه فى 6 قضايا سرقة ومخدرات ومشاجرات، والثانى "أحمد.س" شهرته وزة 28 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى 8 قضايا سرقات وضرب، وانهما مارسا نشاطًا مخالف للقانون، حيث تاجرا فى المواد المخدرة، وروجوها على عملائهم بمنطقة أوسيم والمناطق المجاورة لها.

وتابعت التحقيقات، أنه بجانب نشاط المتهمين فى تجارة المواد المخدرة، عملا على سرقة المواطنين بالإكراه، مستخدمين فى ذلك سلاح أبيض "مطواة"، و"فرد خرطوش" حيث يهددان المارة من المواطنين، ويستولون على متعلقاتهم الشخصية من أموال و هواتف محمولة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزة المتهم الأول سلاح نارى "فرد خرطوش"، وكمية من مخدر الهيروين، وبحوزة الثانى سلاح أبيض " مطواة " عليها آثار دماء، وكمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، وبمناقشتهما اعترفا، أنهما يقودان تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات والمواطنين بالإكراه، بالإضافة إلى الاتجار بالمواد المخدرة.