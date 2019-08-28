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حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى البساتين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:33 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى البساتين سرقة سياره،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بأنه أثناء مرور قوة امنية من مباحث قسم شرطة البساتين، وتمكنوا من ضبط كلًا من "م.ر. إ"، 37 سنة، سائق والسابق اتهامه فى القضية رقم 16175 لسنة 2018م الساحل " سرقة سيارة، أ ع، 28 سنة، فرارجى، أثناء استقلالهما السيارة رقم ل س ق 372 ماركة جيب رانجلر حمراء × بيج اللون موديل 1991م " ولا يحملا ثمة تراخيص" وعثر بحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار، 7 مفاتيح لسيارات مصطنعة.

وبمناقشتهما عن مصدر السيارة، اعترفا بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضافا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، أمكن التوصل إلى مالك السيارة وتبين انه "أيمن.م.ع"، 55 سنة، تاجر وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات، بذات الأسلوب باستخدام المفاتيح المصبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب 2 حادث سرقة وباستدعاء المجنى عليهما تعرف الأول على السيارة. واتهماهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

تشكيل عصابى

البساتين

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