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حبس صاحب شركة ضبط بحوزته 128 طن أرز مجهول المصدر بمصر القديمة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:49 م
حبس صاحب شركة ضبط بحوزته 128 طن أرز مجهول المصدر بمصر القديمة أرز - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية ، حبس صاحب شركة لتسويق المواد الغذائية ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بعد ضبطه وبحوزته 128 طن أرز مجهول المصدر وناقص الأوزان بدائرة القسم. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة ،  تمكن ضباط مباحث إدارة التموين والتجارة وبصحبتهم القوة المرافقة، بقيادة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، من ضبط  " س. ع" ، 57 سنة، صاحب شركه لتسويق المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية  ( أرز )  مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وإعادة تعبئتها داخل عبوات ناقصة الوزن بمقدار 40 جرام فى الكيلو غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة  وعثر بداخل الشركة على"103 أطنان أرز، و25 طـــــــن أرز " داخل عبوات ناقصة الوزن "،  وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة

شرطة التموين

ارز مجهول المصدر

مصر القديمة

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