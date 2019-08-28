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جمارك المطار تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة وهواتف محمولة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:49 م
جمارك المطار تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة وهواتف محمولة المضبوطات
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك ، من ضبط محاولة  تهريب لكمية من الأقراص المخدرة، مع راكب مصري قادم من الصين.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من الصين، تم الإشتباه فى راكب مصرى قادم من الصين، بتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا تبين وجود 166 قرص وكبسول من مخدر الترامادول و 7 هواتف IPhone و2 جهاز IPAD  و30 سيجارة الكترونية و6 أجهزة تعويضية .

وشارك في الضبط أحمد سيد إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد حنفي وكريم نبيل  ومصطفي عبد الفضيل وهاني محمود وإسلام ماهر ورأفت محمد .

وقرر  جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .


مطار القاهرة

اخبار المطار

جمارك المطار

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