جلوبال: منصة متنقلة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة فى إدارة وتخطيط الأعمال

وكالات

"SINC " تستقطب استثمارات من الشرق الأوسط لتمويل توسعاتها في أمريكا الشمالية



-أكثر من 4000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم فى الولايات المتحدة وكندا تستخدم منص



أعلنت شركة SINC وهي منصة متنقلة مقرها البحرين أنها تلقت دعما ماليا لتوسعات خططها واستثماراتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الياقات الزرقاء في إدارة الوظائف وتخطيط الأعمال، حيث قاد عملية التمويل الجديدة للشركة مستثمرين ملائكة من دبي، ومجموعة مستثمرين آخرين مهتمين بالابتكارات والحلول التي تقدمها في هذا المجال.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها تقدم حلولا سلسلة لتبسيط إدارة الوظائف وتخطيط الأعمال من خلال الاعتماد على تشغيل الجداول الزمنية، تتبع الموقع، جدولة الموظفين، وتتبع الوظائف، مبينة أن الاستثمارات التي تلقتها مؤخرا والبالغة 250 ألف دولار سوف تستخدمها على المدى القصير لتوسيع فريق التطوير لديها، لبناء وتتبع الوظائف والأعمال التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت SINC أن واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الياقات الزرقاء SMEs في أمريكا الشمالية هي أنه مع زيادة تكاليف العمالة بشكل كبير مقارنة بالإيرادات، فإن التحليل الدقيق لهذه البيانات قد يكون صعباً وقد تؤدي الجداول الزمنية التقليدية إلى دفع أصحاب العمل لموظفيها بشكل مبالغ فيه، علاوة على ذلك ، يمكن لمهام إدارة كشوف المرتبات أن تستهلك ما يصل إلى 20٪ من وقت صاحب العمل وأنظمة، كما يمكن أن تكون جدولة الموظفين معقدة في إدارتها.

وأوضحت أن تطبيقها الخاص سيسهم كثيرا في تحسين الإبلاغ عن تأخر الموظفين وعدم حضورهم، فضلاً عن تحسين الإنتاجية والمساءلة من خلال إمكانات تحليل تكاليف العمل التي يتم وضعها في متناول أرباب العمل، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التطبيق يقلل من وقت إدارة الرواتب بنسبة 98% ويقلل من تكاليف الرواتب بنسبة 10-15%.

الجدير بالذكر أن الشركة راعت في تصميمها لتطبيق SINC سهولة التنقل والراحة حيث يتيح تطبيق الهاتف النقال لإدارة الموارد البشرية والموظفين أداء مهامهم الداخلية أثناء التنقل بكل أريحية ويسر.

وقال سام دولبل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SINC " نحن نحاول التوسع في مجال تتبع وظائف SME ذات الياقات الزرقاء وتكاليفها، لذلك فإن تحديد هذه الميزة هو الأولوية الكبرى التالية بالنسبة لنا، وهو ما نعمل عليه منذ أن بدأنا بناء منصة SINC قبل عامين، ونحن الآن على وشك إطلاق المزيد من الحلول في هذا المجال".

وأضاف دولبل قائلا: "يوجد حاليًا أكثر من 4000 شركة تستخدم منصة SINC ، بينما يوجد 90٪ من هؤلاء المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، ومؤخرا قررت الشركة بناء فريقها الهندسي في البحرين حيث تزخر المواهب الهندسية الماهرة وتكاليف التشغيل منخفضة نسبيا ".

وأعرب دولبل عن تقديره للجهود الاستباقية التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في توفير بيئة جذابة ومواتية للأعمال في المملكة، فضلاً عن تقديره لدعم وتوجيه Flat6Labs Bahrain في العديد من جوانب استراتيجية النمو الخاصة بـ SINC.

ومن ناحيته قال سام ماثيوز الشريك المؤسس ورئيس قسم تقنية الاتصالات في الشركة "نعتقد أن لدينا قوة فريدة من نوعها لأننا نعمل في موقع استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تخطط الشركة للاستفادة من سوق العمل والاستثمارات المتاحة من خلال مؤسسات مثل تمكين البحرين، نحن على ثقة من أننا قادرون على التنافس مع بعض المنافسين الكبار في الولايات المتحدة ".

الجدير بالذكر أن منصة SINC لديها أهدافًا طموحة، حيث تتطلع في البداية إلى توسيع قاعدة العملاء، حيث تستهدف جزءًا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الياقات الزرقاء التي تقدر بـ 1.5 مليون في أسواق أمريكا الشمالية، وتسعى الشركة بعد ذلك إلى تطوير حلول مصممة خصيصا لبيئة العمل المتنامية والفريدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.