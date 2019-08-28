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جامعة الإسكندرية: إزالة التعديات على مزرعة كلية الزراعة ببرج العرب

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:56 م
جامعة الإسكندرية: إزالة التعديات على مزرعة كلية الزراعة ببرج العرب إزالة تعديات - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أكدت جامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء، أنه تم إزالة التعديات على تعرضت لها مزرعة كلية الزراعة ببرج العرب، من خلال التواصل والتنسيق وتضافر الجهود مع الجهات المعنية لإسترداد حقها والحفاظ على ممتلكاتها.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له أنه تم تشكيل فرق عمل دورية من إدارة الجامعة وكلية الزراعة بكافة هيئاتها الإدارية والقانونية لإستكمال الأعمال والمتابعة، وإستخراج قرارات إزالة لكل من تعدى على أرض المزرعة وتم تنفيذ حملة لإزالة هذه التعديات ، للتخلص من كافة التعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، وتم استرداد مساحة 120 فدان أرض زراعية للجامعة.

وقدم مجلس جامعة الإسكندرية الشكر لكافة الجهات والهيئات الحكومية والتنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية، خاصة محافظة الإسكندرية، ومديرية أمن الإسكندرية، وهيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والإدارة العامة للأمن الوطني، وهيئة الأمن القومى بالإسكندرية، ومديرية الزراعة بالإسكندرية، وجهاز حماية أملاك الهيئة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، على تعاونهم مع الجامعة لإزالة التعديات.


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