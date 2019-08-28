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تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز لمستوى قياسى والسندات تتراجع بفعل التوتر مع إسرائيل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:56 ص
تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز لمستوى قياسى والسندات تتراجع بفعل التوتر مع إسرائيل لبنان
رويترز

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قفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسى جديد في حين تعرضت سنداته الدولارية لضغوط مجددا اليوم الأربعاء بعد تصاعد التوترات مع إسرائيل.

وأظهرت بيانات من آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت 21 نقطة أساس عن إغلاق أمس الثلاثاء إلى 1229 نقطة أساس.

وتعرضت سندات لبنان الدولية لضغوط أيضا، حيث نزل الإصداران المستحقان في 2030 و2035 نحو 0.5 سنت لكل منهما إلى أدنى مستوياتهما على الإطلاق، بحسب بيانات رفينيتيف.


ديون لبنان

لبنان

مخاطر الائتمان اللبنانية

رويترز

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