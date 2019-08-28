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تفيذا لتوجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس تغزو المحافظات

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:04 م
تفيذا لتوجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس تغزو المحافظات مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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شهدت مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس للطلاب، فى اليوم الثانى لانطلاقها، إقبالا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب لشراء المستلزمات بأسعار مخفضة بنسبة 30%.

وجاءت هذه التحركات فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زى مدرسى – أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر" تصل إلى 276 منفذا ثابتا ومتحركا بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

اقبال المواطنين على المبادرة
اقبال المواطنين على المبادرة

اقبال على المبادرة
اقبال على المبادرة

الادوات المدرسية
الادوات المدرسية

المبادرة
المبادرة

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

حقائب المدارس
حقائب المدارس

كلنا واحد
كلنا واحد
 
 
 

كلنا واحد

السيسي

مستلزمات المدارس

محاربة الغلاء

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