"تعليم القليوبية": 34 مدرسة تدخل الخدمة العام الدراسى المقبل 2019/2020

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن دخول 34 مدرسة تنوعت ما بين إنشاء جديد وإحلال كلى وجزئى وتوسع، بتكلفة إجمالية بلغت 220 مليون جنيه، لتنضم إلى 1059 مدرسة تقدم خدمات للطلاب بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للاهتمام بالتعليم والبنية التحتية الخاصة به.

وقالت المديرية ، إنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستعدادات بمدارس المحافظة لاستقبال الطلاب فى بداية العام الدراسى الجديد 2019/2020، من خلال مراجعة البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمدارس، وإعادة تأهيل المرافق بها بأقصى درجة ممكنة.

وتابعت، أنه أيضا جارى العمل على الانتهاء من أعمال التدريب للمعلمين على النظام التعليمى الجديد، لبدء تطبيقه منذ بدء الدراسة حتى لا يؤثر التأخير على الطلاب فى التلقى.