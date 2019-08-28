تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية وبداية العام الهجرى الجديد

كتب ـ محمود راغب

يولد هلال شهر المحرم للعام الهجرى الجديد، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة المقبل 29 من ذى الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس الجارى وهو يوم الرؤية .

وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (19–22دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (1- 27دقيقة).

وأوضحت الحسابات، أنه بذلك تكون غرة شهر المحرم لعام 1441 هـ، فلكياً يوم السبت المقبل 31 أغسطس الجارى.

وفى هذا السياق، أعلنت وزارة القوى العاملة، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية، حيث أوضحت الوزارة أن الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.