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تعرف على تاريخ علم الصومال الجديد

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:09 م
تعرف على تاريخ علم الصومال الجديد علم الصومال
كتبت – هناء أبو العز

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رفع  الصوماليون، العلم الصومالي للمرة الأولى عام 1954، حيث تم تقديم فكرة العلم الصومالي إلى البرلمان المحلي، وتم التصويت عليه بالموافقة بالإجماع.
 
وبعد ذلك اليوم رفع العلم الصومالي في كل مكان إلى جانب العلم الإيطالي، ولاح للصوماليين في الأفق آمال الاستقلال، وأصبح للصومال شعارا يعرف به ويميزه عن الآخرين.
 
ويرجع فضل تصميم العلم الصومالي إلى محمد عوالي الذي اختار أثناء تصميمه العلم بأن يكون لونه أزرق كالسماء تتوسطه نجمة بيضاء ذات خمسة أضلاع في إشارة إلى الأقاليم الصومالية الخمسة التي مزقها الاستعمار عند احتلاله للأراضي الصومالية.
 
أما اللون الأبيض الذي رسمت به النجمة في وسط العلم فهو للتعبير عن السلام والرخاء وأخيراً النجمة الخماسية فهي تدل على المناطق الخمسة التي يتواجد بها الشعب الصومالي وهي: الصومال البريطاني والصومال الإيطالي والصومال الفرنسي (جيبوتي) وأقليم أوجادين والمقاطعة الحدودية الشمالية.

الصومال

علم الصومال الجديد

اللون الأبيض فى علم الصومال

برلمان الصومال

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