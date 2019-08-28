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تشكيل لجنة لفحص أعمال حفر نفذها عامل بحثًا عن الأثار داخل "جبال العياط"

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:06 م
تشكيل لجنة لفحص أعمال حفر نفذها عامل بحثًا عن الأثار داخل "جبال العياط" جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشكيل لجنة لفحص أثار الحفر، التى نفذها عامل بالمنطقة الجبلية التابعة لقرية "طهما" بمركز العياط بجنوب الجيزة بحثًا عن الأثار، والتحفظ على المعدات المستخدمة فى عمليات الحفر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
 
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتوفى كان يقوم بأعمال حفر داخل المنطقة الجبلية بقرية "طهما" التابعة لمركز العياط بجنوب الجيزة، بحثًا عن الأثار، وعقب تعمقه فى الحفر وعدم اتخاذ وسائل تأمين أعمال الحفر، انهارت الحفرة عليه، مما أسفر عن مصرعه.
 
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة انهيار حفرة عليه، بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل أثناء تنقيبه عن الآثار، انهارت حفرة عليه، مما أسفر عن مصرعه.
 
وتحرر محضر بالواقعة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لاستخراج الجثة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

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