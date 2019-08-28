تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.58% خاسرة 57.68 نقطة، لتصل إلى مستوى 9972.07 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 26.2 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون ريال قطرى عبر 2308 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 19 سهما ، واستقرت 10 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.67%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، فقطاع الصناعات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%.