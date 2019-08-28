سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.17% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:51 م
تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.17% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% خاسراً 2.57 نقطة ليغلق عند مستوى 1534.43 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 442 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 13.22% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.57%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.73% بضغوط هبوط شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3.31%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.51%.
 
فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.21% مدفوعاً بصعود شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.77%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.63%.
 

بورصة البحرين

اقتصاد البحرين

البحرين

اخبار البورصة

سوق البحرين المالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع التأمين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:20 ص

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:40 م

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:31 ص

تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:41 م

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة