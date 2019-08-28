سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع الأسهم السعودية بنسبة 1.38% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:44 م
تراجع الأسهم السعودية بنسبة 1.38% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.38% خاسراً 114.37 نقطة ليغلق عند مستوى 8171.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% رابحاً 3.99 نقطة ليغلق عند مستوى 3829.52 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 167.1 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 97 شركة، فيما تراجعت 81 شركة. 
 
وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.11%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.83%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.62%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.61%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.80%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.71%.
 
وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.01%، ثم أسمنت المدينة بنسبة 6.76%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 4.98%، فيما تصدر سهم "أسواق العثيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.64% ثم سدافكو بنسبة 4.59%، ثم معادن بنسبة 4.14%.
 

بورصة السعودية

اقتصاد السعودية

السعودية

اخبار السعودية

سوق الاسهم السعودية

مؤشر تاسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:36 ص

بورصات الخليج خضراء بجلسة منتصف الأسبوع..الأسهم السعودية تتحول للربحية بختام التعاملات وسط مستويات سيولة قياسية..والأسهم الكبرى تصعد ببورصة دبى..والبنوك التجارية وراء ارتفاع سوق البحرين..وتباين مؤشرات الكويت

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:00 م

ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 0.34% بختام التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع الأدوية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:45 م

تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:49 ص

تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة