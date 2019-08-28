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تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:36 ص
تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسرا 64.21 نقطة ليصل إلى مستوى 8221.33 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 42.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 89 شركة، فيما تراجعت 79 شركة. 
 
وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.65%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.84%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.78%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.71%.
 
وجاء سهم "أسمنت المدينة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.38%، ثم الدريس بنسبة 2.98%، ثم مجموعة السريع بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "الدوائية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3% ثم المواساة بنسبة 2.93%، ثم اتحاد الاتصالات بنسبة 2.88%.

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