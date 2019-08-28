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تخصيص 86 فدانا لإنشاء مجمع مشروعات صغيرة ومتوسطة بالعاشر من رمضان

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:00 ص
تخصيص 86 فدانا لإنشاء مجمع مشروعات صغيرة ومتوسطة بالعاشر من رمضان مجمع صناعي - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص المنطقة الصناعية الجديدة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف علاء السقطى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 86 فدانا، وتم الانتهاء من إعداد المخطط العام للمشروع، على أن تبدأ المراحل التنفيذية للمشروع فى القريب، مشيرا إلى أن هذه المنطقة الصناعية من المقرر أن تحتوى على كافة الخدمات التى يحتاجها المستثمر المبتدئ لتسهيل بدء الأعمال والحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل فى فترة قصيرة.

وتتبنى الدولة خطة طموحة للتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة على مستوى المحافظات، من أجل توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الشباب على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضى الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير.

ومن أبرز هذه المناطق مجمع ميرغم للصناعات البلاستيكية فى محافظة الإسكندرية، كما تستعد هيئة التنمية الصناعية لطرح 3 مجمعات جديدة بالغربية والمنيا وسوهاج، فى إطار طرح 13 مجمعا صناعيا جديدا فى الصعيد والوجه البحري.


مجمعات صناعية

مشروعات صغيرة ومتوسطة

العاشر من رمضان

اخبار الاقتصاد

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