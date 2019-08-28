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تحقيقات خطف طفل من أمه بمصر القديمة: المتهم حاول مغافلتها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:52 م
تحقيقات خطف طفل من أمه بمصر القديمة: المتهم حاول مغافلتها جريمة خطف الأطفال-أرشيفية
كتب سليم على

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أدلت ربة منزل بأقوالها أمام نيابة مصر القديمة الجزئية، فى واقعة شروع شاب فى خطف نجلها، بأنها خلال تواجدها في المنطقة المحيطة بمترو الملك الصالح وبرفقتها طفلها، 3 سنوات ، تبين أنه أثناء وقوفها لشراء بعض الطلبات من الباعة إمساك شاب بيد الطفل وتوجه به بعيدًا عنها، فاستغاثت بزوجها الذي كان على مقربة منها، وتمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه وتسليمه للأجهزة الأمنية. 
 
وبمواجهة النيابة الشاب المتهم بأقوال الأم، أنكر الاتهامات، مؤكدًا أنه وجد الطفل يصرخ ويبكي وكان يحاول مساعدته وتسليمه للأجهزة الأمنية اعتقادًا أنه ضل عن عائلته وبمجرد ما استغاثت السيدة وقفت لتسليمها الولد، ولم يذكر سبب تواجده في هذه المنطقة.
 
واستمعت النيابة الى أقوال الأهالى، أكدوا أن السيدة استغاثت مؤكدة أن طفلها كان بجانبها وأنها هرولت هي وزوجها إلى المتهم وهو ممسك بيد الطفل، مؤكدين أنه غريب عن المنطقة ولم يشاهدوه من قبل، مؤكدين أنه كان ينوي خطف الطفل ولم يتوقف باستغاثات الأم.
 
كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا من سيدة وزوجها يتهما شخص بمحاولة خطف طفلهما في منطقة الملك الصالح من أمام محطة مترو الأنفاق.

خطف طفل فى مصر القديمة

جرائم خطف الأطفال

مصر القديمه

محكمه جنوب القاهره

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