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تحقيقات النيابة: المتهم بسرقة الهواتف من شقق بالمقطم سبق اتهامه فى 5 قضايا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:05 ص
تحقيقات النيابة: المتهم بسرقة الهواتف من شقق بالمقطم سبق اتهامه فى 5 قضايا سرقة الهواتف - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة الخليفة والمقطم الجزئية أن المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من شقق سكنية فى المقطم، سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرها 8287 لسنة 2019م المقطم "تسول" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1253 لسنة 2018م جنح القاهرة الجديدة "شروع فى سرقة"، والمقضى فيها بالحبس 3 شهور.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا من أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة الكائنة بمنطقة مساكن الجوهرة حى الأسمرات دائرة القسم، مفادها قيام شخص بعرض 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهما الحقيقية.

وأشارت التحقيقات إلى أن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، انتقلوا لمكان البلاغ وتمكنوا من ضبط "م. خ"، 23 سنة، عاطل، وضبط بحوزته 2 هاتف محمول مجهولى المصدر.

وبمناقشته عن مصدر الهاتفين المضبوطين بحوزته اعترف بسرقتهما من داخل مسكن "أحمد .م"، 35 سنة، مهندس ومقيم عمارات البارون ـ  دائرة القسم بأسلوب "التسلق".

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف بشروعه فى السرقة من داخل مسكن "محمد. م"، 36 سنة، مدرس ومقيم ـ دائرة القسم بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهما تعرف الأول على المضبوطات، واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

المقطم

سرقة الشقق

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