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تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لتنظيم "اللهم ثورة" 45 يوما

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:07 ص
تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لتنظيم "اللهم ثورة" 45 يوما محكمة-أرشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى - إيهاب المهندس

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جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين 45 يومًا احتياطياً، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية تنظيم إرهابي يسمى "اللهم ثورة".
 
يواجه المتهمون الصادر قرار ضدهم بتجديد الحبس في القضية 277 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وهم كل من: "محمد محيى، وهلال المصرى، وأحمد الرسام، وجمال فياض"، اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون. 
 
وكانت النيابة قررت في وقت سابق حبس 25 متهما على ذمة التحقيقات في ذات القضية، نسبت إليهم اتهامات الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير.
 
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن كشف تنظيم أسمته في بيانها "اللهم ثورة" مؤكدة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين، بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
 
وأضاف بيان الداخلية، أن قيادات التنظيم اضطلعت فى سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة إجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للإتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل.

تجديد حبس

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تنظيم اللهم ثورة

اخبار الحوادث

امن الدولة

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