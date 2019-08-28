تجديد حبس 3 متهمين بسرقة كابلات التليفونات فى السلام 15 يوما

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 عاطلين، بتهمة سرقة كابلات تليفونات بالسلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، القبض على "م. ا. ا" 42 سنة فنى هندسة بشركة اتصالات، و"ع.م. ع" 32 سنة عاطل و"ي. م. ا " 45 سنة سائق، أثناء استقلالهم السيارة رقم ق ع ب 7386 ماركة شيفروليه بيضاء اللون، ( قيادة الثالث ـ ملك نجله) وعثر بحوزتهم على 70 مترا من كابلات التليفونات التابعة لشركة الاتصالات ومبلغ مالى 10 آلاف جنيه بحوزة الأول وسلاح أبيض "سكين"، وجنزير حديدي.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من الطريق العام بشارع الإمام البخارى دائرة القسم بأسلوب "القطع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وأضاف الأول بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته خاص به، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.