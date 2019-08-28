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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:05 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت النيابة العامة، حبس متهم بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
 
ووجهت النيابة إلى المتهم رجب سليمان، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى إتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جريمة إرهابية.
 
 

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