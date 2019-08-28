الرئيسية حوادث تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:05 م محكمة-أرشيفية كتبت أمنية الموجي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء جددت النيابة العامة، حبس متهم بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية. ووجهت النيابة إلى المتهم رجب سليمان، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى إتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جريمة إرهابية. تجديدحبس متهم انضمام لجماعة إرهابية النيابة العامة نشر أخبار كاذبة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة اخلاء سبيل 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 10 آلاف جنيه الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:31 م اخلاء سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 5000 جنيه الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:22 م إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية بتدابير احترازية الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:17 م تأييد إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 5000 جنيه الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:14 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه "الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون "ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات 50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين المزيد من Trending Plus
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