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تجديد حبس عاطل بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها فى الزيتون

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:14 م
تجديد حبس عاطل بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها فى الزيتون كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

 وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابه الجريمة، موضحا أنه عقد النية على سرقة المجنى عليها، لعلمه أنها تقيم بمفردها داخل الشقة، وأنها تحتفظ بمبالغ مالية، مشيرا إلى أنه تسلل إلى شقتها وأثناء قيامه بالبحث عن الاموال فى الشقة، شاهدته فقرر أن يقتلها قائلا"شافتنى وأنا بسرقها فخلصت عليها" ثم فر هاربا.

 

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة سيدة مسنة.

 

وبإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بقتلها بدافع السرقة، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بعدما ضبطته أثناء سرقة شقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق.


حدائق القبة

عاطل يقتل ربة منزل فى حدائق القبة

عقوبة القتل

جريمة القتل

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