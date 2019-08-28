تجديد حبس خادمة وصديقها بتهمة سرقة شقة مخدومتها بالتجمع 15 يوما

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس خادمة وصديقها، بتهمة سرقة شقة طبيبة بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين "سناء. ح"، وصديقها "مراد. ع"، عاطل، اعترفا باتفاقهما سويًا على سرقة محتويات شقة المجنى عليها "نهلة. ز" طبيبة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من طبيبة تتهم مخدومتها بسرقة محتويات شقتها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.