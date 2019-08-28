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تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق بعزبة فى الشرقية 15 يوما

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:10 م
تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق بعزبة فى الشرقية 15 يوما حبس - ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مشتول السوق، تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق، كائنة بعزبة شوقى دائرة مركز مشتول السوق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو روءف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "حازم أمين يسرى أحمد يسري" مدير مبيعات بإحدى الشركات، و" نجل السفير أمين يسرى" سفير مصر الأسبق لدى أحدى الدول العربية، بسرقة فيلته الكائنة بعزبة شوقى، وأفاد بأنه تمت سرقة 8 مراوح سقف ومولد كهرباء متوسط ومولد كهرباء صغير ومحول كهرباء وتليفزيون وجهاز فيديو وريسفير وسخان، وثلاجتين وغسالة أتوميتك وبوتوجاز مسطح وأنبوبة غاز ومكنسة ودفاية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، ضم الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، ومعاونيه، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وتم تحديد الجناة وضبطهم وهم " اسلام أيمن ر" 20 سنة عامل زراعى مقيم بندر مشتول وسبق إتهامه فى قضيايا سرقات و" أحمد ف ع ح" 18 سنة مقيم بندر مشتول، و" فارس ع ال ح" 18 سنة نجار مسلح ومقيم عزبة شوقي، و" وحيد أ ج " و" كريم ع ال م" و" عماد س ر م س" 31 سنة عاطل ومقيم نوب طحا شبين القناطر، و" كريم ع ف ع" ، وجارى إحالتهم للنيابة العامة.

 

 

 

 


الشرقية

سرقة فيلا سفير سابق

مدير امن الشرقية

محكمة جنح مشتول السوق

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