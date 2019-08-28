تجديد حبس أب تعدى جنسيا على ابنته الطفلة بقرية ههيا فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة ههيا العامة بالشرقية، تجديد حبس أب على خلفية إتهامه بالتعدى على ابنته جنسيًا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بتلاقيه بلاغا من مركز شرطة ههيا، بقيام "م ذ م" عامل بالتعدى جنسيا على ابنته الطفلة "ن" 15 سنة.

وتمكن ضباط مباحث ههيا برئاسة المقدم أحمد شاهين، رئيس المباحث من ضبط الأب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3619 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2019، وتم إحالته للنيابة العامة، للتحقيق معه بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كما قررت نيابة قسم ثانى الإسماعيلية، حبس طالب لقيامه بتهديد طفلة عمرها 12 سنة على مواقع التواصل الاجتماعى، مقابل كروت شحن له، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

والبداية ورد بلاغ إلى مباحث التكنولوجيا والمعلومات، من أسرة طفلة عمرها 12 سنة، عن قيام " أحمد ت ال " 19 سنة طالب بمعهد تمريض ومقيم ثانى الإسماعيلية، بابتزاز ابنتهم القاصر 12 سنة وتهديدها بنشر صور لها على الفيس بوك، وقيامها بدفع كروت شحن له.

فتم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث الإسماعيلية، وتبين من التحقيقات التى قام بها، ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا فرع القناة وسيناء، عن تعرف الطالب على الطفلة من خلال الفيس بوك، وقيامها بإرسال صور لها، فقام بتهديدها بتلك الصور وابتزازها ماليا بشحن كروت شحن له أكثر من مرة، حتى أخطرت أسرتها.

تمكن ضباط تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم ثانى الإسماعيلية، من ضبط الشاب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3530 إدارى قسم ثانى الإسماعيلية.