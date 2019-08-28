سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس أب تعدى جنسيا على ابنته الطفلة بقرية ههيا فى الشرقية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:18 م
تجديد حبس أب تعدى جنسيا على ابنته الطفلة بقرية ههيا فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة ههيا العامة بالشرقية، تجديد حبس أب على خلفية إتهامه بالتعدى على ابنته جنسيًا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بتلاقيه بلاغا من مركز شرطة ههيا، بقيام "م ذ م" عامل بالتعدى جنسيا على ابنته الطفلة "ن" 15 سنة.

 

وتمكن ضباط مباحث ههيا برئاسة المقدم أحمد شاهين، رئيس المباحث من ضبط الأب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3619 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2019، وتم إحالته للنيابة العامة، للتحقيق معه بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

 

كما قررت نيابة قسم ثانى الإسماعيلية، حبس طالب لقيامه بتهديد طفلة عمرها 12 سنة على مواقع التواصل الاجتماعى، مقابل كروت شحن له، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

والبداية ورد بلاغ إلى مباحث التكنولوجيا والمعلومات، من أسرة طفلة عمرها 12 سنة، عن قيام " أحمد ت ال " 19 سنة طالب بمعهد تمريض ومقيم ثانى الإسماعيلية، بابتزاز ابنتهم القاصر 12 سنة وتهديدها بنشر صور لها على الفيس بوك، وقيامها بدفع كروت شحن له.

 

فتم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث الإسماعيلية، وتبين من التحقيقات التى قام بها، ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا فرع القناة وسيناء، عن تعرف الطالب على الطفلة من خلال الفيس بوك، وقيامها بإرسال صور لها، فقام بتهديدها بتلك الصور وابتزازها ماليا بشحن كروت شحن له أكثر من مرة، حتى أخطرت أسرتها.

 

تمكن ضباط تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم ثانى الإسماعيلية، من ضبط الشاب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3530 إدارى قسم ثانى الإسماعيلية.


الاسماعيلية

الشرقية

اب يعتدى على نجلته

تهديد طفلة

محكمة ههيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس المتهم بالتعدى على طفل بطريقة وحشية بالشرقية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:16 م

صور.. سائقو التوك توك بمدينة بلبيس يستجيبون لمبادرة الترقيم وتوحيد السعر

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:04 م

ننشر تفاصيل تحقيقات النيابة العامة فى واقعة ضرب طفل بطريقة وحشية بالشرقية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:26 م

نيابة الشرقية تستأنف على قرار إخلاء سبيل المتهم بالتعدى على طفل بطريقة وحشية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:08 م

تجديد حبس شاب متهم بهتك عرض فتاة داخل دوره مياه مسجد فى الشرقية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:58 م

حبس عامل اعتدى على طفل بطريقة وحشية بقرية بالشرقية

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:49 م

حبس عامل تعدى جنسيًا على ابنته الطفلة بقرية ههيا فى الشرقية

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:50 م

ضبط عامل اعتدى على طفل بطريقة وحشية فى الشرقية

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:41 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة