تأجيل نظر دعوى عدم دستورية إقرار غرامة على أعمال البناء المخالف لـ13 أكتوبر

كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 من القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لجلسة 13 أكتوبر المقبل لضم ملف الدعوى.

وكان محمد مصطفى صالح أقام دعواه التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

وتنص المادة 107 من القانون على أن "يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف".