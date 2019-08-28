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بيرو وكولومبيا تقترحان عقد قمة إقليمية طارئة بشأن حرائق الامازون

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:23 ص
بيرو وكولومبيا تقترحان عقد قمة إقليمية طارئة بشأن حرائق الامازون حرائق غابات الأمازون
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اقترحت بيرو وكولومبيا عقد قمة طارئة بشأن حرائق الأمازون تحضرها دول المنطقة لتنسيق استراتيجية لحماية الغابات المطيرة الشاسعة التى تعصف بها حرائق غير مسبوقة.
ودعا رئيس بيرو مارتن فيزكارا ونظيره الكولومبى إيفان دوكى - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء - لعقد اجتماع عاجل فى 6 سبتمبر فى كولومبيا "لتوحيد الجهود" لحماية الغابات المطيرة.
وقال الرئيسان في بيان على هامش قمة ثنائية في بوكالبا في شمال شرق بيرو "يدرك الرئيسان ضرورة توحيد الجهود من أجل حماية منطقة الأمازون واستخدامها المستدام، والتي تعد واحدة من أهم النظم البيئية لصمود الكوكب".
وتعرف منطقة الأمازون باسم "رئة الكوكب"، لكنها تعاني من أسوأ موجة حرائق في سنين طويلة، الأمر الذي يثير غضبا عالميا، وتقع 60 في المئة من الأمازون في البرازيل.
وقال دوكي إن الأمازون شكلت "رئة تفيد العالم في التقاط غازات الاحتباس الحراري ومصادر المياه وحماية التنوع البيولوجي"، لذا ينبغي تنسيق حمايتها على نطاق عالمي.
وسترمي القمة "للتوصل لمعاهدة من شأنها الحفاظ على الأمازون وتطويرها واستخدامها على نحو مستدام" مع إفادة "المجتمعات التي تعيش هناك" أيضا.
وعلى مدى 24 ساعة، سجل المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء الثلاثاء 1659 حريقا جديدا، ليرتفع العدد الذي جرى تسجيله منذ بداية العام إلى 82,285 في كافة أنحاء البرازيل، أكثر من نصفها في الأمازون.


غابات الأمازون

حرائق غابات

بيرو

كولومبيا

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