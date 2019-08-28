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بولتون: الولايات المتحدة تتطلع لعلاقات عسكرية وسياسية أعمق مع أوكرانيا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:56 م
بولتون: الولايات المتحدة تتطلع لعلاقات عسكرية وسياسية أعمق مع أوكرانيا مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون
أ ش أ

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أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تدعم وحدة أوكرانيا، ولديها التزام قوى ومستمر تجاه تحقيقها السيادة والاستقلال على أراضيها، مشيرا إلى أن بلاده تقدم مساعدات عسكرية مهمة لأوكرانيا، وتتطلع إلى علاقات عسكرية وسياسية أعمق. 
 
وقال بولتون، فى كلمته خلال مؤتمر صحفى بكييف، إن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب الشعب الأوكرانى فى إصراره على تحقيق السيادة ووحدة أراضيه، مضيفا: "ناقشنا جملة من القضايا الأمنية، وبحثنا كافة الجهود لاستعادة السيادة الأوكرانية على القرم، وهناك توقعات بأن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى والرئيس دونالد ترامب سيلتقيان فى وارسو وسيعملان على ترتيب هذه الزيارة قريبا".
 
وتابع، "تطرقنا إلى الإصلاح الداخلى بأوكرانيا، والتشريعات التى سيتم تقديمها فى البرلمان، والوزراء الجدد الذين سيتم تثبيتهم، وإصرار الرئيس على تنفيذ هذه الإصلاحات، خاصة فى مجال مكافحة الفساد، وذلك سيكون له تأثير على الأمن، حيث سيعتمد النظام سيادة القانون وسيوفر المناخ الاقتصادي، استثمارات أكثر من الشركات الأمريكية، كما سيعزز النجاح التشريعى موقف الرئيس على الصعيد الوطنى وسعيه للوصول إلى تسويات سياسية لمسألة القرم".
 
وأكد بولتون أن مجالات الطاقة يجب أن تكون أولوية أمريكية وأوروبية، ويجب زيادة عدد موارد الطاقة التى يمكن استغلالها فى مجالات الغاز، وتقليل الاعتماد على بلد واحد فى الطاقة، لأن الاعتماد المفرط سيؤثر سلبا على استقلال البلاد، لافتا إلى أن هناك احتمالات كثيرة لإمدادات الغاز خاصة من أذربيجان ومنطقة البحر المتوسط والولايات المتحدة.
 
وأكد مستشار الأمن القومى الأمريكى، أن الخلافات الأساسية بين الصين وأمريكا لا تقتصر على الخلل فى الميزان التجارى والصادرات والواردات فقط، ولكنها تتعلق بسرقة الصين لحقوق الملكية الفكرية، حيث قامت بسرقة تصميم طائرة إف 35، حسب قوله.
 

جون بولتون

الولايات المتحده

اوكرانيا

مساعدات عسكريه

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