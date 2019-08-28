بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 151 لسنة 2019 ، بعد موافقة البرلمان علية في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير الرسوم التى نص عليها القانون:
1- تسجيل المستحضرات الطبية 25 ألف جنيه.
2- طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشرية 50 ألف جنيه.
3- طلب تسجيل المبيدات الحشرية 20 ألف جنيه.
4- طلب تسعير جديد لمستحضر 10 آلاف جنيه.
5- طلب تسعير عبوة جديدة 5 آلاف جنيه.
6- مقابل الحصول على شهادة المستحضر التصدير ألف جنيه.
7- مقابل الحصول على شهادة التداول الحر ألف جنيه.
8- الموافقة الاستيرادية للخامات "الدوائية- الفاتورة" 400 جنيه.
9- الموافقة الاستيرادية لخامات التجمل للفاتورة 400 جنيه.
10- الموافقة الاستيرادية لخامات 400 جنيه.
11- مقابل شهادة فتح صيدلية جديدة أو نقل ملكية صيدلية 500 جنيه.
12- لكل خط انتاجى رسم مقابل متابعة التزام المصانع بقواعد التصنيع الجيد "GMP" 10 آلاف جنيه.
13- الافراج الجمركى عن الشحنة للفاتورة ألف جنيه.
14- تحليل مستحضرات ودراسات على مستحضرات ومستلزمات 100 ألف جنيه.
15- رخصة إضافة خط إنتاج جديد 10 آلاف جنيه.
16- رخصة المكاتب العلمية 50 ألف جنيه.
17- رخصة مستودع وكيل 40 ألف جنيه.
18- رخصة مخزن أو شركة توزيع 20 ألف جنيه.
19- رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى 40 ألف جنيه.
20- الموافقة الاستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك 5 آلاف جنيه.
21- الموافقة الاستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع 7 آلاف جنيه.
22- الموافقة الاستيرادية للخطة الانتاجية السنوية 30 ألف جنيه.
23- الترخيص باستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية 10 آلاف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة