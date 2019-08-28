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بطريرك الكاثوليك يلتقي محافظ البحر الأحمر على هامش مشاركته بمؤتمر كنسي بالغردقة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:58 ص
بطريرك الكاثوليك يلتقي محافظ البحر الأحمر على هامش مشاركته بمؤتمر كنسي بالغردقة بطريرك الكاثوليك يلتقي محافظ البحر الأحمر
سارة علام

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زار الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، مساء أمس ديوان عام محافظة البحر الأحمر حيث التقى الدكتور أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر، أثناء تواجده بالغردقة بمناسبة مؤتمر شباب ايبارشية الأقصر، رافقه فى الزيارة الانبا عمانوئيل عياد وبعض من الكهنة.
 
 كان الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طبية للأقباط الكاثوليك قد ترأس أمس صلوات القداس الإلهي في مفتتح فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاتجاه المعاكس لشباب الكنيسة الذي يعقد في الغردقة حاليًا
 
 
كما حضر أيضاً كل من المونسينيور جان توماس سكرتير سفير الفاتيكان، والقمص يوأنس أديب وكيل المطرانية لمحافظة البحر الاحمر، بالإضافة إلى لفيف من الكهنة التابعين للإيبارشية،   والأب فرنسيس حلمى راعى كنيسة قلب يسوع بالقوصية، والأب باسيليوس راعى كنيسة عزبة أبو جبل بأسيوط.
 
 

الانبا ابراهيم اسحق

البحر الاحمر

بطريرك الكاثوليك

الكاثوليك

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