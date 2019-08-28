بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تجليس مطران الإسماعيلية الجديد 5 سبتمبر المقبل

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية رسامة الأنبا دانيال لطفى، مطرانًا للإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، فى قداس إلهي برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، يوم 5 سبتمبر المقبل، بكاتدرائية مارمرقس للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، فضلا عن الاحتفال باليوبيل الفضى للخدمة الأسقفية للأنبا مكاريوس توفيق الأسقف الفخرى للإيبارشية.

ويأتى ذلك بعد اعتماد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان يوم 29 يونيو الماضى، انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب دانيال لطفى خلّه مطرانا لإيبارشيّة الإسماعيليّة باسم الأنبا دانيال.