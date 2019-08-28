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بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تجليس مطران الإسماعيلية الجديد 5 سبتمبر المقبل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:00 ص
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تجليس مطران الإسماعيلية الجديد 5 سبتمبر المقبل كنيسة - أرشيفية
سارة علام

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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية رسامة الأنبا دانيال لطفى، مطرانًا للإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، فى قداس إلهي برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، يوم 5 سبتمبر المقبل، بكاتدرائية مارمرقس للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، فضلا عن الاحتفال باليوبيل الفضى للخدمة الأسقفية للأنبا مكاريوس توفيق الأسقف الفخرى للإيبارشية.

ويأتى ذلك بعد اعتماد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان يوم 29 يونيو الماضى، انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب دانيال لطفى خلّه مطرانا لإيبارشيّة الإسماعيليّة باسم الأنبا دانيال.

ولد الأب دانيال لطفي خله فى قرية نجع رزيق - أسيوط في 4 مايو 1969، التحق بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي وحصل على ليسانس فلسفة ولاهوت عام 1996.
 
سُيِّم كاهنا علي يد صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط بكنيسة السيدة العذراء بنجع رزيق في 18 يوليو 1996.
 
أماكن الخدمة
- راعيا في كنيسة قلب يسوع بالقوصية من 1996- 2000م
- مكوِّنا بالكليّة الإكليريكية بالمعادي من 2000- 2001 م
- راعيا لكنيسة السيدة العذراء بدرنكة من 2001- 2003 م
- راعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2003- 2006م
- سافر للدراسة في روما من 2006- 2008 م، وحصل على الماجيستير في اللاهوت الراعوي للأسرة والزواج من معهد البابا يوحنا بولس الثاني.
- راعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2008 - 2013م
- مسئولا عن التكوين الديني في إيبارشية أسيوط من 2008- 2016م
- مسئولا عن مركز الأسرة وإعداد المخطوبين في إيبارشية أسيوط من 2009 - حتي الآن. مؤسس ومدير معهد المشورة الأسرية بالإيبارشية عام 2017.
- راعيا في كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط من 2013- حتي الآن حتى انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانا لكرسي الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك خلفا لنيافة الأنبا مكاريوس توفيق.

دانيال لطفي

مطران الاسماعيلية

الكاثوليكية

الكنيسة الكاثوليكية

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