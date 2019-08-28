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بسام راضى فى تصريحات صحفية: قمة (التيكاد) ستفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين اليابان والدول الأفريقية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:57 م
بسام راضى فى تصريحات صحفية: قمة (التيكاد) ستفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين اليابان والدول الأفريقية السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة
أ ش أ

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أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة السفير بسام راضى، اليوم الأربعاء، أن قمة (التيكاد) السابعة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين اليابان والمجتمع الدولى المانح والدول الأفريقية، تحت شعار جديد نحو الابتكار والتكنولوجيا والتنمية.
 
وقال متحدث الرئاسة، فى لقاء خاص لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية على هامش انعاقد قمة (التيكاد 7) باليابان - إن قمة التيكاد تعد أحد المحافل الدولية العريقة والهامة والمثمرة على مدى التاريخ، بالتعاون مع المجتمع الدولى المانح بقيادة اليابان والدول الإفريقية، حيث أثبتت نجاح كبير منذ انطلاقها عام 1993 حتى اليوم.
 
وأضاف أن مصر كان لها باع كبير داخل منتديات وأنشطة التيكاد على خلفية العلاقة الثنائية بين مصر واليابان، التى تتمتع بتاريخ يزخم بالتعاون المثمر، لافتا إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول الأفريقية التى تتوافر بها استثمارات يابانية.
 
وأشار إلى أن شعار القمة اليوم هو الابتكار والتكنولوجيا والتنمية، وهو شيء جديد مختلف عن الماضي، فكان هناك تخوف سابقا من انفتاح أفريقيا نحو المجتمع، فيما يتناول جدول الأعمال حاليا تطوير الصحة وتوفير فرص عمل للشباب والابتكار والتعليم والفضاء.
 

بسام راضى

متحدث الرئاسه

الرئيس السيسى

التيكاد 7

اليابان

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