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برلماني عراقى يؤكد ضرورة تكاتف القوى السياسية لحماية البلاد

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:18 ص
برلماني عراقى يؤكد ضرورة تكاتف القوى السياسية لحماية البلاد البرلمان العراقى
أ ش أ

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أكد النائب فى مجلس النواب العراقى منصور البعيجى، اليوم الأربعاء، ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية لحماية البلاد من أى استهداف خارجى.
وقال البعيجي ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن "تمادي إسرائيل وقيامها باستهداف المواقع العسكرية داخل أراضينا لم يأت من فراغ، إنما جاء برعاية وموافقة أمريكية بفتح الأجواء العراقية لهم وهم من دبروا كل هذا الأمر وهم شركاؤهم باستهداف أراضينا".
وأضاف قائلا إن "على الرئاسات الثلاث الابتعاد عن الاستنكار والشجب جراء هذا الاعتداء السافر والتوجه إلى عقد تحالفات مع الدول العظمى لتوفير الحماية الدولية لبلدنا".
كان الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد نددا /الاثنين/ الماضي بالضربات الجوية التي استهدفت قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة لجماعات عراقية مسلحة ( الحشد الشعبي) ، ووصفا الضربات بأنها "اعتداء على السيادة العراقية".
كما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) دعمها لسيادة العراق واعتراضها على أية تحركات محتملة من قبل فاعلين من الخارج تحرض على العنف في العراق.


العراق

البرلمان العراقى

عادل عبد المهدى

برهم صالح

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