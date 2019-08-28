بدء الاستعدادات لإقامة رالى دكار السعودية الدولي من 5 إلى 17 يناير

وكالات

رأس الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، لإقامة رالي دكار السعودية الدولي، الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020م.

ونقلت وكالة واس، أنه بحسب العرض فإن السباق سينطلق من مدينة جدة ويمر بالعديد من المواقع بالمنطقة وعددٍ من مناطق المملكة.

من جهته ثمّن الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، دعم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ، للفعاليات الوطنية ومنها أنشطة رياضة السيارات ، وتوجيه القطاعات المعنية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاحها وإبرازها بالشكل الذي يليق باسم المملكة.