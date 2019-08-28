بخطوات بسيطة.. اضمن نظافة الخضراوات والفاكهة حفاظا على صحتك

كتبت هند عادل

الخضراوات والفاكهة من أهم العناصر الغذائية لجسم الإنسان والتى لا غنى عنها فى النظام اليومى، ولكن سوء التعامل مع هذه الأغذية وقلة نظافتها قد تكون نقمة على الصحة وتتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة لعدم التخلص من المبيدات الحشرية والفطريات والبكتيريا التى قد تتواجد عليها.

ووفقا لموقع "healthline" فإن الخضراوات الورقية قد تمثل خطورة بالغة على الصحة إذا لم يتم تنظيفها بصورة جيدة ودقيقة لكونها قد تحمل الكثير من الطفيليات التى إذا تخللت داخل جسم الإنسان تمثل له مشاكل صحية والإصابة بالكثير من الأمراض.

هنا بعض الخطوات المهمة التى يجب اتباعها لضمان تناول الخضراوات بدون مشاكل صحية:

- اغسل يديلك جيدا بالماء والصابون.

- افصل الأوراق واغسلها بشكل منفرد.

- تخلص من الأوراق الخارجية فى حال كانت ممزقة.

- قد يكون من الصعب غسل الأوراق ويمكن التغلب على ذلك بغمرها بوعاء ماء بارد لدقائق معدودة للتخلص من الأتربة والأوساخ.

- غسل الخضار والفاكهة تحت الماء الجارى لمدة 1-2 دقيقة مع فركها تحت الماء.

- إضافة الخل 1/2 كوب خل لكل كوب ماء، وبعدها غسل الخضراوات باستخدام الماء.

- بعد الغسل يتم تنشيفها باستخدام المناشف الورقية.

- تجنب استخدام ألواح التقطيع الخاصة بالخضار لتقطيع اللحوم أو الدواجن.

- الخضراوات الصلبة مثل الخيار والتفاح يجب غسلها جيدا أو تقشيرها لإزالة المواد الحافظة الشمعية.