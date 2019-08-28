سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى خدمة البعد الأفريقى..

بالأرقام.. رصيد المشروعات القومية يرجح كفة مصر لتنفيذ البنية التحتية بأفريقيا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:08 ص
بالأرقام.. رصيد المشروعات القومية يرجح كفة مصر لتنفيذ البنية التحتية بأفريقيا مشروع محور روض الفرج - أرشيفية
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتمتع تجربة الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاثة الأخيرة برصيد حافل من المشروعات القومية، والتى استطاعت أن تحقق نقلة نوعية على مستوى عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وتتزامن هذه التجربة مع تطلعات دول القارة الأفريقية لتحقيق التعاون الاقتصادى المشترك على أساس تبادل المنفعة المشتركة، بما يعود بالنفع على رفع مستوى معيشة المواطنين.
 
النهضة الاقتصادية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة تلعب دورا كبيرا فى تعزيز دور الشراكة المصرية الأفريقية فى المستقبل، وفقا للمهندس علاء السقطى رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى رسخت صورة ذهنية جيدة عن حجم المشروعات القومية التى تبنتها مصر، بمساندة الشركات المصرية وسواعد المهندسين والفنيين المصريين.
 
وأكد علاء السقطى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدول الأفريقية تعتبر بيئة خصبة لمشروعات البنية التحتية متضمنة مشروعات الطرق والكبارى ومحطات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والتى ما زالت فى حاجة إلى مشروعات عدة لتوفير الطاقة للمواطنين، علما بأن هناك عددا كبيرا من الجهات الدولية المعنية بالشأن الأفريقى وتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنموية، على رأسها بنك الاستثمار الأفريقى، والاتحاد الأوروبى.
 
وبلغ حجم الفجوة التمويلية لمشروعات البنية التحتية فى الدول الأفريقية نحو 81 مليار دولار عام 2018، وتصل تقديرات حجم الاستثمارات السنوية المطلوبة فى هذا القطاع تتراوح ما بين 100 إلى 130 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين الذين لديهم رغبة فى حل تحديات البنية التحتية فى أفريقيا، وفقا لدراسة حديثة للدكتور أحمد قنديل خبير العلاقات الدولية والشئون الآسيوية.
 
وشهدت المشروعات المصرية الأفريقية المشتركة نقلة نوعية، بعد دخول الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات عملاقة فى القارة، وكان آخرها مشروع إنشاء سد "ستيغلر جورج" فى تنزانيا والذى وقع عليه الرئيس التنزانى جون ماغوفولى، ومصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى، وتتولى تنفيذه شركتا "المقاولون العرب" و"السويدى إلكتريك" بتكلفة إجمالية تقدر بـ2.9 مليار دولار.

المشروعات القومية

الاستثمار فى افريقيا

البنية التحتية

سد تنزانيا

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

خالد محيى الدين يكشف بمذكراته عداء سيد قطب للطبقة العاملة..تعرف على التفاصيل

خالد محيى الدين يكشف بمذكراته عداء سيد قطب للطبقة العاملة..تعرف على التفاصيل

مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة