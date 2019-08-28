انطلاق أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة بجامعة المنوفية.. الأحد

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة يوم الأحد القادم الموافق الأول من سبتمبر القادم من أرض جامعة المنوفية التى استعدت لاستقبال ١٥٠٠ طالب وطالبة من ذوى القدرات الخاصة يمثلون ٢٠ جامعة للتنافس فى مختلف الأنشطة تحت شعار "بنكمل بعض".

وفى هذا الإطار يتابع رئيس الجامعة يوميا استعدادات وتجهيزات الجامعة لاستقبال هذا الحدث الهام، حيث تفقد العمل برعاية الشباب واستاد الجامعة، وتابع بروفات العرض الرياضى الذى سيتم بحفل الافتتاح تحت إشراف الدكتور إبراهيم غريب عميد التربية الرياضية السابق ورئيس اللجنة الفنية للعروض، وتدريب الدكتور محمد نصار والدكتورة عطيات محمد.

كما تفقد رئيس الجامعة تجهيزات عربة الكرنفال من تصميم وإشراف الدكتور مصطفى عبد الخالق أستاذ التصميم ورئيس لجنة الكرنفال.

رافق رئيس الجامعة فى جولته التفقدية الدكتور أسامة مدنى عميد الآداب والدكتور عبد الرحمن الباجورى عميد الطب البيطرى ورئيس لجنة الاستقبال والمراسم، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومحمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.