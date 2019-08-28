سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

انتخابات تونس تزيل لافتات تدعم المرشح المحبوس فى سجنه لتأثيرها على الناخبين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:05 م
انتخابات تونس تزيل لافتات تدعم المرشح المحبوس فى سجنه لتأثيرها على الناخبين لافتات نبيل القروى
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الأربعاء، إزالة لافتات تتعلق بقضية رجل الأعمال نبيل القروى، المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية، وذلك لتأثيرها على الناخبين.
 
وأكدت، حسناء بن سليمان، الناطقة الرسمية باسم هيئة الانتخابات، فى تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن هذه الافتات تؤثر على الناخبين ومخالفة لضوابط الفترة الانتخابية.
 
وانتشرت فى شوارع تونس لافتات إعلانية بمساحات كبيرة،  كتب عليها "الحبس ما يوقفناش.. موعدنا 15 سبتمبر" ، في اشارة إلى القبض على  رجل الأعمال والمرشح للانتخابات نبيل القروي ، المحبوس منذ 23 أغسطس على ذمة قضايا فساد مالى وتهرب الضريبي .
 
وكانت الناطقة الرسمية باسم حزب قلب تونس، سميرة الشواشي، قالت خلال ندوة صحفية عقدها الحزب أمس الثلاثاء ، إنه في حال تواصل سجن القروي، "فإن حزب قلب تونس سيقوم بافتتاح حملته الانتخابية للرئاسية في موعدها، وسيخوضها باسم رئيسه نبيل القروي". وأشارت إلى أن هيئة الانتخابات تعهدت باحترام القانون بخصوص وجود القروي في السباق الانتخابي".
 
يذكر أن قوات الأمن، قامت مساء الجمعة الماضى، بالقبض على نبيل القروي، رجل الأعمال والمرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس"، وإيداعه السجن المدنى بالمرناقية، على خلفية قضاية غسيل أموال رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ".
 
 

تونس

انتخابات تونس

نبيل القروى

ازالة لافتات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكالة تونس: وزير العدل سيصدر بيانا بشأن القبض على نبيل القروى المرشح للرئاسة

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:53 ص

سجن المرشح للرئاسة التونسية نبيل القروى بتهمة التهرب الضريبى

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:22 م

"الإصلاح الاقتصادى وتصفية الجهاز السرى" وعود تغازل التونسيين قبل مارثون الرئاسة.. رجل الأعمال نبيل القروى يعد بنهضة اقتصادية.. محسن مرزوق: حل تنظيم الاغتيالات الإخوانى أولوية.. وسلمى اللومى تبشر بالاستثمار

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:30 م

المرشحون لرئاسة تونس.. أسماء مختلفة وسقطات لا يمحوها الزمن.. المرزوقى الإخوانى يحلم بالعودة رغم ما خلفه من أزمات دولية .. فيلم مسيء للذات الإلهية يلاحق نبيل القروى.. وعبير موسى ترفع شعار نرفض الجميع

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 10:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة