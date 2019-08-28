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انتحار مراهقة لرفض والدها خطبتها من حبيبها بالدقهلية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:36 م
انتحار مراهقة لرفض والدها خطبتها من حبيبها بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أقدمت مراهقة فى الثامنة عشرة من عمرها على الانتحار بتناول مبيد حشرى لرفض والدها حبيبها الذى تقدم لخطبتها.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، ومأمور قسم ثان المنصورة بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة يفيد بوصول فتاة تدعى "مريم. م. م.ا"، 18 عاما، طالبة، مقيمة بكفر البدماص فى نطاق دائرة القسم جثة هامدة بادعاء تناول مادة غير معلومة.

بانتقال وحدة مباحث القسم وسؤال كل من والدها "م.م.ا"، 54 عاما، موظف، وشقيقها "محمود.م.م.ا"، 25 عاما، عامل، يقيمان بذات العنوان، قررا بقيام المتوفاة بتناول مبيد حشرى، لتقدم أحد الشباب لخطبتها ورفض والدها له، الأمر الذى دفعها للانتحار بتناول المادة السامة، التى أودت بحياتها، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة وأفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريح بدفن الجثة.


المنصورة

حوادث

انتحار

انتحار مراهقة

كفر البدماص

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