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اليوم قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:00 ص
اليوم قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور انقطاع المياه
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة بنها، اليوم الأربعاء، الموافق 28 أغسطس الجارى، لمدة 8 ساعات، من الساعة التاسعة مساء، وحتى الساعة الخامسة من فجر الخميس، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

 وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

 وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


اخبار القليوبية

مياه القليوبية

قطع مياه الشرب

مدينة بنها

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