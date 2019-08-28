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اليوم انتهاء فترة طعون مرشحى انتخابات المجلس الوطنى الإماراتى 2019

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:54 ص
اليوم انتهاء فترة طعون مرشحى انتخابات المجلس الوطنى الإماراتى 2019 انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تنتهي اليوم الأربعاء، فترة تقديم الاعتراضات على المرشحين في القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارتى 2019، المقرر اجراؤها فى 5 اكتوبر المقبل، حيث خصصت اللجنة الوطنية للانتخابات مقار لجان الإمارات لاستقبال الطعون من قبل أعضاء الهيئات الانتخابية.

 

وبحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية، قالت اللجنة إلى أنه لن يتم استقبال أي اعتراض بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً أو البت فيه من قبل لجنة الطعون، حيث تفتح مقار لجان الإمارات في الساعة الثامنة صباحاً إلى الثالثة مساء، وينبغي خلالها تقديم طلب الاعتراض للراغبين في ذلك، وهو ما حدده الجدول الزمني الخاص بسير المرحلة الانتخابية، ضماناً لسير الإجراءات وفقاً للخطة المعتمدة التي تهدف لإنجاح الحدث الانتخابي المقبل.

 

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات، القوائم الأولية بأسماء من سجلوا طلبات ترشحهم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي  يوم 25 من اغسطس الماضى، وشملت القوائم 499 مرشحاً، منهم 182 امرأة، بعد استكمال التحقق من الشروط والقواعد المنظمة لعملية الترشح.

 

وحسب الجدول الزمنى لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 سيتم اعلان القائمة النهائية فى 3 سبتمبر 2019، فى حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتباراً من يوم 8 سبتمبر 2019 لتستمر لمدة 27 يوماً.

 

وتجرى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات فى الـ5 من أكتوبر المقبل، فى 39 مركزا انتخابيا، ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.

 

ويعد من أهم مهام المجلس، مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.


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