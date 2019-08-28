سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:02 ص
اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية قداسة البابا تواضروس الثانى
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، الأربعاء، صلوات عشية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ثم يلقى عظته الأسبوعية.
 
الجدير بالذكر أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة منذ أن كان أسقفًا للتعليم.
 
وشهدت الشهر الجارى العديد من الأنشطة الرعوية والخدمية لقداسة البابا تواضروس الثانى، حيث قام بسيامة 24 راهبة بدير الأمير تادرس بحارة الروم، إلى جانب استقباله مجموعة من الكهنة لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالرعاية والخدمة.
 
 

 


البابا تواضروس

الكاتدرائية

الكنيسة

عظة البابا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يعزى كهنة عزبة النخل فى وفاة القس إبرام داوود متأثرًا بمرضه

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:24 م

البابا تواضروس يصلى القداس بدير أبو مقار في ذكرى القديس مكاريوس الكبير

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:36 م

البابا تواضروس: قلة أعداد الأساتذة المتخصصين تمنعنا من التوسع فى المعاهد

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:40 م

البابا تواضروس يكلف الأنبا مرقس بالإشراف على احتفالات مارجرجس ميت دمسيس

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:13 م

البابا تواضروس يلتقى القس موسى رشدى كاهن الكنيسة بإنجلترا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة