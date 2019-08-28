"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الاستفسارات من الجاليات المصرية حول إقامة فعاليات خاصة بالشباب أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، فى عدد من الدول العربية والأوروبية، بشعار وزارة الهجرة.

وفى هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها الجهة المعنية بالإعداد والإعلان عن تلك البرامج والفعاليات عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالوزارة وموقعها الإلكترونى ومن خلال السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وفتح باب التسجيل لحضورها لكافة من ينطبق عليهم شرطى السن والإقامة بالخارج، منوهة إلى أن أية فعاليات ستقيمها بالخارج سيتم الإعلان عنها عبر ذات الآليات فى الموقع الرسمى للوزارة وصفحاتها على التواصل الاجتماعى وليس عبر أى وسيط.

وأهابت الوزارة بعدم استخدام اسم وشعار وزارة الهجرة بدون الرجوع لها والتنسيق المشترك، كما أهابت بعدم استغلال اسم الوزارة لجمع أية تبرعات أو مطالبات لجمع أية أموال من الجاليات للاشتراك أو دعم هذه اللقاءات، وهو ما ترفضه وزارة الدولة للهجرة، حيث أن هذا يتنافى مع الرسالة التى تقوم بها لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وأشارت الوزارة إلى أنها أعدت حتى الآن 17 برنامج منتديات للشباب أبناء المصريين بالخارج، لافتة إلى أن كافة هذه البرامج تكون تحت إشراف وزارة الهجرة ويتم فتح باب التسجيل لها لكافة أبناء المصريين بالخارج، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لربطهم بالوطن وزيادة قيم والولاء والانتماء لدى أبنائنا بالخارج وإطلاعهم على كافة الجهود التنموية بالدولة.