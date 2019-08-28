النيابة تطلب تحريات المباحث فى سرقة شقة طبيبة بالتجمع

كتب أحمد حسنى

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث، فى واقعة قيام خادمة وصديقها، بسرقة شقة طبيبة بالتجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين "سناء. ح"، وصديقها "مراد. ع"، عاطل، اعترفا باتفاقهما سويًا على سرقة محتويات شقة المجني عليها "نهلة. ز" طبيبة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من طبيبة تتهم مخدومتها بسرقة محتويات شقتها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.