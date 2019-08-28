النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة حداد داخل شقته بحدائق القبة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حدائق القبة ، تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة حداد متوفى داخل شقة .

انتقلت النيابة لمناظرة الجثة ، وتبين أنها فى حالة تعفن، لتأمر بعرضها على الطب الشرعى.

تلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث العاصمة، اخطارا من المقدم خالد سيف ، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، مفادة وجود جثة داخل شقة بشارع الساقية.

بالانتقال والفحص عثرعلى جثة "عبدالله. ج" ، 38 سنة ، حداد ، وكشفت التحريات أن المتوفى يقيم بمفرده ، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم بالواقعة.