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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل متهمة فى مشاركة جماعة إرهابية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:30 م
النيابة تستأنف على إخلاء سبيل متهمة فى مشاركة جماعة إرهابية محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، علي قرار إخلاء سبيل علا متولى، بتدابير احترازية فى اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 وجهت النيابة للمتهمة في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 


اخلاء سبيل متهمة

نيابة أمن الدولة

محكمة الجنايات

انضمام لجماعة إرهابية

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