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الموافقة على تصدير 1321 طن تقاوى برسيم للهند وباكستان

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:00 ص
الموافقة على تصدير 1321 طن تقاوى برسيم للهند وباكستان برسيم - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وافقت على  تصدير 1321 طن تقاوى، خلال أسبوع تنطبق  عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأوضح  تقرير لجنة التقاوى، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه، أن من بين الموافقات   تصدير  441 طن تقاوى برسيم  مصرى إلى الهند، والموافقات على تصدير 880 طن تقاوى برسيم مصرى، إلى دولة الهند، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية والصحية .

وتابع تقرير الحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


تصدير تقاوى البرسيم

الحاصلات الزراعية

الاشتراطات الصحية

تقاوى برسيم

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