سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

المصالحة الروسى: عودة 1343 سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:20 ص
المصالحة الروسى: عودة 1343 سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة اللاجئون السوريون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا أن 1343 لاجئا عادوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 417 لاجئا ( بينهم 125 امرأة و213 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و926 لاجئا (بينهم 278 امرأة و472 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".
وذكر المركز الروسي للمصالحة ـ في بيان اليوم الأربعاء ـ أن نازحين اثنين عادا أيضا خلال 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهما الدائمة داخل سوريا، وتم تقديم مساعدات طبية وإسعافات أولية لعشرين شخصا من سكان قرية الصالحية بريف دير الزور، من بينهم 8 أطفال. وأوضح البيان أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.0 هكتار من الألغام في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، مشيرا إلى قيام خبراء المفرقعات باكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.


اللاجئون السوريون

سوريا

مركز المصالحة الروسى

النازحون السوريون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بسام راضى: يوجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: يوجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

بسام راضي : الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

بسام راضي : الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة